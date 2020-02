Het aantal Tinderaars dat wil bijbetalen voor extraatjes als onbeperkt swipen en Super Likes neemt af, blijkt woensdag uit kwartaalcijfers van moederbedrijf Match Group. In de laatste drie maanden van vorig jaar kwamen er 200.000 betalende klanten bij, de kleinste groei in een jaar tijd.

De groei van het aantal gebruikers dat wil betalen voor de extra functies van Tinder vlakt waarschijnlijk af door de toegenomen concurrentie op de markt voor datingapps. Naast Tinder zijn apps als Bumble, Grindr en Happn erg aan het groeien. Afgelopen zomer introduceerde Facebook ook een datingservice.

Ondanks de afvlakkende groei kwam de omzet van Tinder over 2019 uit op 1,2 miljard dollar (1,09 miljard euro). De datingapp zelf is gratis, maar verdient geld met abonnementsdiensten Tinder Gold en Tinder Plus. Abonnees van deze diensten krijgen een reclamevrije app en extra functies.

Match Group maakte ook bekend in het eerste kwartaal een omzet van tussen de 545 miljoen en 555 miljoen dollar voor Tinder te verwachten. Deze bedragen zijn lager dan analisten eerder hadden verwacht.

Investeerders waren dan ook niet blij met de afvlakkende groei en de omzetverwachting. De aandelenkoers van Match Group daalde woensdag omstreeks 18.00 uur met 7 procent naar 77,19 dollar per aandeel.