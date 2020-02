Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt tot medio maart niet meer naar China, maakt het bedrijf donderdag bekend. Reden voor het schrappen van de vluchten zijn zorgen over het nieuwe coronavirus. KLM zegt nu de vluchten naar Peking en Sjanghai, de belangrijkste bestemmingen, met ingang van 16 maart te hervatten. Vluchten naar andere bestemmingen in China worden later hervat.

In eerste instantie verwacht KLM dan om de dag naar Sjanghai en Peking te vliegen. "Zodat er weer een dagelijkse KLM verbinding tussen Amsterdam met het vasteland van China is", aldus de maatschappij.

Vorige week werden de vluchten naar Peking en Sjanghai Chinese steden al geschrapt tot 9 februari. De vliegmaatschappij maakte toen al bekend vluchten naar Xiamen, Chengdu en Hangzhou tot en met 29 februari te schrappen. Dat is nu verlengd tot en met 28 maart.

Met het besluit om de vluchten voor langere tijd te schrappen voegt KLM zich bij andere grote Europese luchtvaartmaatschappijen. British Airways schortte op 29 januari alle vluchten naar Peking en Sjanghai op tot 29 februari. Ook het Duitse Lufthansa vliegt tot eind februari niet meer op de twee Chinese steden.

