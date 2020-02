Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt in ieder geval tot eind maart niet meer naar China. De vluchten worden geschrapt vanwege zorgen over het coronavirus (COVID-19-virus).

Eerder werd gemeld dat de vluchten naar Peking en Sjanghai, voor KLM de belangrijkste bestemmingen, met ingang van 16 maart weer zouden worden hervat. Maar met ingang van donderdag zijn ook deze vluchten opgeschort tot eind maart.

Op 28 maart worden in principe de vluchten naar alle grote steden hervat en vanaf 29 maart moet er dan weer dagelijks gevlogen worden.

Zustermaatschappij Air France houdt hetzelfde schema aan. "KLM volgt de ontwikkelingen van de uitbraak van het coronavirus in China nauwgezet en heeft intensief contact met diverse nationale en internationale gezondheids- en luchtvaartinstanties."

Aantal annuleringen fors gestegen na uitbraak van het virus

Eerder deze maand werden alle vluchten naar Peking en Sjanghai tot 16 maart al geschrapt. De vliegmaatschappij maakte toen ook bekend vluchten naar Xiamen, Chengdu en Hangzhou tot en met 28 maart te annuleren. KLM liet toen weten dat het aantal annuleringen fors was gestegen na de uitbraak van het coronavirus.

Met het besluit om de vluchten voor langere tijd te schrappen, deed KLM hetzelfde als andere grote Europese luchtvaartmaatschappijen.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.