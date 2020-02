De Ierse prijsvechter Ryanair is op de vingers getikt over een advertentiecampagne waarin de maatschappij zegt de milieuvriendelijkste van Europa te zijn. De Advertising Standards Authority (ASA), de Britse reclame code commissie, oordeelt in een woensdag gepubliceerde uitspraak dat de luchtmaatschappij dat niet meer zomaar mag zeggen in reclamecampagnes.

Als Ryanair in uitingen wil beweren dat ze minder uitstoot veroorzaken dan andere airlines, dan moeten ze dat kunnen bewijzen. Dat was nu niet het geval, aldus ASA in de uitspraak die gaat over een campagne van september vorig jaar.

Ryanair claimde dat ze de laagste uitstoot hebben vergeleken met de top 27 van luchtvaartmaatschappijen in Europa. Onder de klagers waren veel mensen die er moeite mee hadden dat een luchtvaartmaatschappij überhaupt een claim maakt dat ze weinig CO2 uitstoten.