Nederlandse consumenten sparen ondanks de lage rente op de spaarrekening gewoon door. Aan het eind van het afgelopen jaar hadden de Nederlandse huishoudens in totaal 368,2 miljard euro op een spaarrekening staan. Dat is 12,6 miljard euro meer dan aan het eind van 2018, zo blijkt woensdag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het bedrag dat Nederlanders sparen groeit al jaren gestaag verder. Volgens DNB komt dat doordat de bevolking groeit en het gemiddelde inkomen ook. En het deel van het inkomen dat we opzijzetten, is relatief stabiel.

De totale spaarsaldo's nemen ook toe doordat banken rente uitkeren, wat wordt bijgeschreven op de spaarrekening. Als gevolg van de lage rente wordt dat aandeel in de totale aanwas van de tegoeden wel steeds minder. Afgelopen jaar kwam het uit op 1,2 miljard euro. "Dat is het laagste aandeel in de toename in jaren", aldus DNB.

Begin dit jaar kondigde ABN AMRO als eerste van de grote banken aan de rente op spaartegoeden tot 2,5 miljoen euro terug te brengen tot 0 procent en vorige week volgde ING met een soortgelijke stap. Een lagere rente of het vooruitzicht van geen rente is ook niet of nauwelijks van invloed op het spaargedrag, liet DNB eerder weten.