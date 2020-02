Studenten die de universitaire opleiding tandheelkunde volgen hebben aan het einde van hun studie de beste kans op een baan met een goed startsalaris, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van het UWV. Letterkunde bungelt onderaan de lijst.

Een jaar na afronding van de studie tandheelkunde verdiende een student gemiddeld al 61.200 euro op jaarbasis, tegenover 38.900 euro gemiddeld bij andere universitaire opleidingen.

Het UWV plaatst wel een kanttekening, namelijk dat slechts een op de drie tandheelkunde-studenten binnen twaalf maanden een vaste baan had. Gemiddeld duurt het na die studie acht maanden om een eerste 'goede' positie te bemachtigen.

De top vijf wo-studies wordt verder ingevuld door fiscale economie, econometrie, fiscaal recht en accounting, met een eerste jaarinkomen van om en nabij de 45.000 euro. Zo'n zes op de tien studenten van die studies vond binnen de eerste twaalf maanden na afronding van de opleiding een vaste baan.

Het UWV is het minst positief over de vooruitzichten na het afronden van een studie letterkunde. Gemiddeld duurt het 26 maanden voor een eerste baan is gevonden, terwijl het jaarinkomen met 25.200 euro relatief laag is.

Ook grote verschillen tussen hbo-opleidingen

Bij hbo-opleidingen merkt het UWV ook grote verschillen op. Studenten die een hbo-diploma in dans, kunst of muziek hebben, vinden pas na ongeveer drie jaar een 'substantiële baan', met een jaarinkomen van 15.000 tot 18.000 euro. Maar een kwart van de studenten vindt een vaste baan.

Vrijwel de gehele top tien hbo-opleidingen bestaat uit lerarenopleidingen, met uitzondering van de studie management in de zorg. Volgens het UWV komt dat omdat leraren vaak tijdens hun studie al een baan vinden.

De eerste jaarsalarissen komen met inkomens van om en nabij de 45.000 euro redelijk overeen met die van universitaire opleidingen, maar door de jaren heen worden verschillen groter.