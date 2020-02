Het Amerikaanse autoconcern Ford Motor heeft in het vierde kwartiel van vorig jaar zoveel verlies geleden, dat vrijwel alle winst van 2019 is verdwenen. Beleggers werden door de negatieve cijfers verrast: vlak na de bekendmaking kelderde het aandeel 10 procent.

Ford kreeg te maken met een verlies van 1,7 miljard dollar in het laatste kwartaal. Dat heeft vooral te maken met een eerder aangekondigde miljardenlast voor pensioenverplichtingen, maar het bedrijf kreeg ook te maken met zwakke verkopen, schrijft CNN dinsdagavond.

Over het gehele jaar bleef er uiteindelijk 'slechts' 84 miljoen dollar (omgerekend 76 miljoen euro) winst over. Dat steekt mager af tegen de 3,7 miljard en 7,8 miljard dollar winst in de twee jaren daarvoor.

Eerder was de winstverwachting al naar beneden bijgesteld, maar in een brief schrijft CEO Jim Hackett dat het bedrijf "beneden verwachtingen" heeft gepresteerd. Ford zit middenin een herstructurering van het bedrijf die om en nabij de 11 miljard dollar kost. Het Amerikaanse autoconcern wil zich focussen op trucks, terreinwagens, elektrische en zelfrijdende auto's.