Het aandeel van The Walt Disney Company is dinsdagavond in de nabeurshandel met 2 procent gestegen na het publiceren van de eerste kwartaalcijfers van dit boekjaar. Het bedrijf maakte bekend dat streamingsplatform Disney+ de hoeveelheid betalende abonnees bijna zag verdriedubbelen sinds de lancering naar 28.6 miljoen.

Kort na de start medio november lag dat aantal nog om en nabij de tien miljoen personen. Tegen 2024 wil Disney+ zo'n 60 tot 90 miljoen gebruikers hebben. Momenteel is het alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten, Canada, Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland.

In de nabije toekomst verwacht het bedrijf nog veel meer gebruikers aan te trekken, doordat Disney+ op 29 maart wordt uitgerold in India. Een ander streamingsplatform van The Walt Disney Company, Hulu, telt inmiddels 30.7 miljoen betalende abonnees.

De verwachte omzet op jaarbasis van The Walt Disney Company gaat mogelijk hoger uitvallen dan analisten dachten. Het Amerikaanse mediaconcern verwacht een stijging van 36 procent naar 20,86 miljard dollar (omgerekend 18,9 miljard euro), waar analisten 20,76 miljard voorspelden.

In het eerste kwartaal boekte The Walt Disney Company een nettowinst van 2,1 miljard dollar. De winst per aandeel viel met 1,53 dollar per aandeel 7 cent hoger uit dan analisten hadden verwacht.

De filmstudio noteerde een verdriedubbeling van de operationele winst naar bijna 950 miljoen dollar. Kaskrakers als Avengers: Endgame, The Lion King en Frozen 2 worden door analisten genoemd als redenen voor het succes.