De Europese Unie overweegt de huidige compensatieregels bij vluchtvertraging en vluchtuitval te versoberen, om op die manier de financiële druk op de luchtvaart te verlagen. Dat blijkt uit een intern document.

Tussen 2011 en 2018 zijn vertragingen en annuleringen van vluchten met respectievelijk 56 en 70 procent toegenomen, waarmee ook de kosten voor luchtvaartmaatschappijen zijn opgelopen. Volgens de huidige EU-regels, die sinds 2005 gelden, kunnen reizigers tot 600 euro aan compensatie krijgen.

Dat compensatiebedrag mag hetzelfde blijven, stelt de huidige EU-voorzitter Kroatië voor. Dat land is een van de EU-landen die kritiek hebben op de huidige compensatieregelingen en doet daarom in een informele brief aan alle lidstaten voorstellen voor aanpassingen.

Een van de mogelijke maatregelen om de druk op maatschappijen te verlichten, is het naar boven bijstellen van de minimale hoeveelheid vertraging waarbij reizigers recht hebben op compensatie. Op dit moment geldt dat passagiers vanaf drie uur vertraging aanspraak kunnen maken op een vergoeding.

Volgens de huidige regels komen mensen ook in aanmerking voor compensatie als een vlucht minder dan veertien dagen voor vertrek wordt geannuleerd. Ook die periode kan volgens Kroatië worden ingekort, om vliegmaatschappijen tegemoet te komen.

De brief van de EU-voorzitter betekent nog niet automatisch dat er iets gaat veranderen. Mochten de lidstaten het eens worden, dan moeten de Europese Commissie en het Europees Parlement zich eerst nog over de zaak buigen voordat er aanpassingen worden gedaan.