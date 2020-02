VolkerWessels presenteert dinsdag een filtertechnologie die de stikstofuitstoot van groot bouwmaterieel "tot 99 procent" terugdringt. Dat betekent een gigantische opsteker voor de bouwsector, die projecten moest staken vanwege strengere stikstofregels.

Het gaat om het zogenoemde NoNOx-filter, waarvan prototypes op verschillende plekken zijn getest. Ook is de technologie door "een geaccrediteerde luchtmeetdienst" getest, aldus het bouwbedrijf. De filtertechnologie moet binnenkort ook voor kleiner materieel, zoals graafmachines en shovels, beschikbaar zijn.

VolkerWessels heeft voor het filter bestaande technologieën aan elkaar gekoppeld. Het filter wordt op het materieel aangesloten, neemt vervolgens de aanwezige stikstof (NOx) in de uitlaatgassen op en zet die om in onschadelijke stoffen.

"Het NoNOx-filter is uniek en zeer duurzaam, omdat het toepasbaar is op alle bestaande - ook het oudere - materieel in de Nederlandse markt. Hierdoor hoeft het bestaande materieel niet verkocht te worden aan markten buiten Nederland of vernietigd te worden", zegt operationeel directeur Alfred Vos van het bedrijf.