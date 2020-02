Calais lobbyt bij de Franse overheid voor het creëren een belastingvrije zone, met het oog op een Brexit waarbij grote verschillen tussen belastingtarieven in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ontstaan. De burgemeester van de Franse havenstad heeft daarbij de oude tijden in het achterhoofd, toen Britten massaal drank en sigaretten in het buitenland insloegen.

In de jaren tachtig en negentig waren booze cruises een bekend fenomeen: Britten kochten een voordelig kaartje voor de ferry tussen Engeland en Frankrijk en kochten aan boord goedkopere sigaretten, bier en wijn.

De burgemeester van Calais bepleit nu dat de hele stad een belastingvrije zone wordt, zodat de Britten hun aankopen daar kunnen komen doen en dat niet alleen op de boot doen.

Binnen de Europese Unie staat het mensen vrij om ongelimiteerde hoeveelheden drank en sigaretten over de landsgrenzen mee te nemen, zolang het aannemelijk is dat ze voor eigen gebruik en niet voor de handel zijn.

Het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben tot het einde van dit jaar de tijd om tot nieuwe afspraken over de handel te komen.