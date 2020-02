De verkoop van nieuwe auto's die rijden op benzine, diesel of de hybride varianten mogen vanaf 2035 niet meer worden verkocht in het Verenigd Koninkrijk. Dat is vijf jaar eerder dan gepland. De ban is naar voren gehaald in de strijd tegen luchtvervuiling en werd dinsdag bekendgemaakt in aanloop naar de COP26-conferentie, een klimaatoverleg dat in het VK wordt gehouden.

Het verkoopverbod in het VK is een overwinning voor de elektrische auto en een klap voor olieproducerende landen. Met name dieselauto's liggen sinds 2015 nog meer onder vuur, als gevolg van het dieselschandaal bij Volkswagen. Verder worden de normen in de Europese Unie voor uitstoot ook steeds strenger.

In Frankrijk geldt vanaf 2040 een verbod op de verkoop van auto's die rijden op benzine of diesel, Noorwegen streeft ernaar dat auto's in 2025 geen schadelijke stoffen meer uitstoten.