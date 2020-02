De lege straten en karaokebars in China, de grootste markt voor bierbrouwer Carlsberg, raken de verkopen op de korte termijn. Maar de Denen vinden het nog niet nodig om de financiële vooruitzichten of de strategie aan te passen in verband met het coronavirus.

Dat zei directievoorzitter Cees 't Hart dinsdag in een toelichting op de presentatie van de jaarcijfers van Carlsberg, in volume de derde bierproducent ter wereld.

Afgelopen jaar verkocht Carlsberg 19 procent meer bier in China, waarmee het Aziatische land veel beter presteerde dan de totale markt, waar de volumes 2 procent lager uitkwamen.

De bierleveringen aan de horeca in China, zoals aan restaurants en karaokebars, wordt "significant" geraakt door de bedrijfssluitingen als gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus, zo zei 'T Hart. "Op de korte termijn is er wel sprake van een probleem of op zijn minst een impact op de business, maar voor de langere termijn zien we geen problemen."