De Chinese gokstad Macau gaat casino's vragen om de deuren twee weken te sluiten vanwege de opmars van het nieuwe coronavirus.

Gokken is een van de belangrijkste industrieën in Macau, een voormalig Portugese kolonie. Per jaar draaien de casino's een omzet die zes keer groter is dan wat de casino's in Las Vegas gezamenlijk verdienen.

Eerder werd al duidelijk dat tijdens het Chinees Nieuwjaar, een belangrijke periode voor de casino's, het aantal bezoekers aan Macau flink tegenviel. Volgens cijfers van de autoriteiten waren er 80 procent minder Chinese bezoekers.

Het zou pas de tweede keer zijn in de geschiedenis van Macau dat alle casino's de deuren dicht moeten doen. In 2018 legde een orkaan 33 uur lang alles plat. De stadstaat heeft tien gevallen van coronavirus bevestigd. In het nabijgelegen Hongkong is inmiddels de eerste dode van het virus gemeld.