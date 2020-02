De aandelenkoers van elektrische automaker Tesla is maandag met bijna 20 procent gestegen. De koersexplosie kwam tot stand door goede resultaten van de batterijentak van Panasonic en Tesla én een verhoogd beursadvies.

Investeerders sprongen maandag massaal op het aandeel nadat de batterijentak waar Tesla samen met Panasonic in zit, bekendmaakte voor het eerst winst te hebben gemaakt. Ook verhoogde onderzoeksbureau Argus Research het koersdoel van 556 dollar (ongeveer 503 euro) naar 800 dollar.

Met de stijging van 19,9 procent sloot de aandelenkoers op precies 780 dollar. De koerssprong van Tesla was de grootste van het bedrijf sinds mei 2013.

De waarde van Tesla is de afgelopen maanden verdriedubbeld. Waar je eind oktober nog een aandeel in de elektrische automaker kon aanschaffen voor ongeveer 255 dollar, was dat maandag aan het eind van de dag 780 dollar.