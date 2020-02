De Eurostar rijdt vanaf 30 april rechtstreeks van Amsterdam via Rotterdam naar Londen, schrijft de NS dinsdag in een persbericht. Op dit moment vinden er nog grenscontroles plaats in Brussel-Zuid, waar mensen moeten overstappen.

De treinreis van Amsterdam naar Londen gaat een uur korter duren door het wegvallen van de grenscontrole in de Belgische hoofdstad. Hierdoor doet een treinreiziger ongeveer vier uur in plaats van vijf uur over de reis. Reizigers die in Rotterdam instappen, doen 3,5 uur over hun ritje naar Londen.

De roep om een snellere verbinding naar Londen is in de afgelopen jaren toegenomen, omdat er in de maatschappij steeds meer discussie is over de milieu-effecten van vliegreizen. Volgens de NS ligt de CO2-uitstoot van een treinreis tussen Amsterdam en Londen per passagier 80 procent lager dan bij een vliegreis.

Dagelijks vliegen ongeveer zestig vliegtuigen vanaf Schiphol naar de hoofdstad van Engeland. Een betere treinverbinding zou ervoor kunnen zorgen dat meer reizigers voor de trein kiezen.

"Brexit of niet, Londen komt vanaf 30 april toch dichterbij. Treinreizigers reizen met Eurostar straks in vier uur van centrum Amsterdam naar hartje Londen. Het succes van de bestemmingen Brussel en Parijs bewijst het al en daar komt vandaag Londen bij: de duurzame trein heeft de toekomst en brengt Europeanen bij elkaar", schrijft NS-topman Roger van Boxtel.