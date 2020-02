YouTube heeft maandagavond (Nederlandse tijd) voor het eerst getoond hoeveel omzet het platform maakt met de advertenties die het toont rondom video's: ruim 15 miljard dollar per jaar (omgerekend 13,5 miljard euro). Abonnementen op YouTube TV zijn niet meegenomen in dat bedrag.

Alleen al in het vierde kwartaal boekte YouTube door plaatsing van advertenties bijna 5 miljard dollar omzet. De cijfers bleken niet voldoende om beleggers tevreden te stellen: het aandeel in Alphabet, het moederbedrijf van onder meer Google en YouTube, eindigde 4 procent lager.

Google Cloud was vorig jaar goed voor bijna 9 miljard dollar. Alphabet boekte in het vierde kwartaal van 2019 in totaal 17,3 procent meer omzet dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Dit bedrag viel met 46 miljard dollar toch iets lager uit dan de verwachtingen van analisten.

Alphabet-CEO Sundar Pichai beloofde voortaan meer "transparante communicatie". Ook voorziet hij een "mooie toekomst" voor zijn bedrijven dankzij de investeringen in onder meer kunstmatige intelligentie.