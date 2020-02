De Nederlandse tak van Hudson's Bay heeft vorig jaar tot 28 november een verlies van 73 miljoen euro gedraaid, blijkt maandag uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren. Het concern maakte vorig jaar een omzet van 179,7 miljoen euro.

In 2018 en 2017 boekte het concern ook al verlies. Toen ging het om respectievelijk 81,4 miljoen euro en 28,6 miljoen euro.

HBC Netherlands BV, de Nederlandse tak van de Canadese warenhuisketen, maakte eind vorig jaar bekend uit Nederland te vertrekken en werd tegen het einde van het jaar failliet verklaard.

De curatoren schrijven in het verslag dat het bestuur van HBC Netherlands in het voorjaar van vorig jaar nog een strategie wilde uitwerken om het concern winstgevend te maken, maar in de zomer van 2019 wilde het moederbedrijf dat de activiteiten werden gestaakt vanwege de "aanhoudende en zwaar verlieslatende operatie" van HBC.