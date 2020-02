Air France-KLM en Delta hebben een vergaande samenwerking gesloten met het Britse Virgin Atlantic om kosten en opbrengsten te delen bij vluchten over de Atlantische Oceaan. Het was de bedoeling dat ook Alitalia deel zou uitmaken van dit samenwerkingsverband, maar dat is niet gebeurd, zo bevestigt een woordvoerder maandag desgevraagd.

In het verleden werkten Air France, KLM en Delta lange tijd samen met de Italianen bij vluchten tussen Europa en Noord-Amerika. Eerder maakten de maatschappijen al bekend dat Virgin Atlantic zich zou aansluiten bij de samenwerking, waarmee ook het Verenigd Koninkrijk is aangesloten.

Air France-KLM zou eveneens een aandelenbelang van 30 procent in de Britse maatschappij nemen, maar dat is van de baan. Volgens de maatschappijen is dat niet meer nodig.

Air France-KLM is teleurgesteld dat Alitalia geen deel meer uitmaakt van de samenwerking. "We zijn er nog steeds erg op gebrand dat Alitalia zich aansluit bij het samenwerkingsverband, als geassocieerd lid. Het is een langetermijnpartner van Air France-KLM en Delta en we hopen te blijven samenwerken", aldus de woordvoerder.