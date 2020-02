Albert Heijn (AH) opent nog twee zogenoemde Home Shop Centers, een soort distributiecentra voor thuisbezorging, in het Gelderse Oosterhout en Zuid-Hollandse Bleiswijk. Eind vorig jaar opende AH ook al zo'n centrum in Amsterdam. Met de nieuwe locaties wil het concern het aantal bezorgingen flink opvoeren.

Voor de opening van de vestiging in Amsterdam kon Albert Heijn wekelijks zo'n 100.000 keer boodschappen aan huis bezorgen. "De nieuwe locaties zorgen voor meer capaciteit en een betere spreiding", aldus AH maandag bij de bekendmaking.

De nieuwe centra moeten eind dit jaar of begin volgend jaar opengaan. "Dan wordt de totale capaciteit 220.000 bestellingen per week." AH heeft nu de beschikking over 850 bezorgauto's. "Daarmee gaan we met de uitbreiding in de richting van de 1.500 tot 1.750", zegt de AH-woordvoerder.

Zoals in de supermarkt in het schap

Op dit moment heeft AH, inclusief de nog vrij nieuwe vestiging in Amsterdam, vijf Home Shop Centers. "We hebben ze ook in Almere, Rotterdam, De Meern en Eindhoven. In deze centra liggen de boodschappen haast zoals in de supermarkt in het schap."

Met de huidige centra dekt AH volgens de woordvoerder 96 procent van de Nederlandse huishoudens af. "Maar we lopen soms tegen de maximale capaciteit aan."

In de praktijk betekent dit dat consumenten soms niet meer elk gewenst blok kunnen kiezen. Dat zijn de tijden waarop de boodschappen bezorgd kunnen worden.