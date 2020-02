De economie van Hongkong is in het vierde kwartaal met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder, blijkt maandag uit een schatting van het Hongkongse statistiekbureau. Het is daarmee het derde kwartaal op rij waarin de economie van de speciale administratieve regio krimpt. De lokale economie gaat al bijna een half jaar gebukt onder felle protesten tegen de lokale overheid en de bemoeienis van de Chinese overheid.

Over geheel 2019 zag Hongkong de economie met 1,2 procent krimpen, de grootste economische krimp sinds 2009. Toen kromp de economie van de regio met 2,4 procent.

De aanhoudende demonstraties raken vooral de consumentenuitgaven. De privéconsumptie krimpt al maanden en lag in de laatste drie maanden van 2019 3 procent lager dan een jaar eerder. Met name winkeliers, horeca en andere consumentgerelateerde sectoren hebben hier last van hebben.

Maar ook bedrijven voelen de protesten al in de cijfers. Zo moest Cathay Pacific Airways, dat Hongkong als thuismarkt heeft, een winstwaarschuwing afgeven. Ook de aandelenindex van Hongkong, de Hang Seng Index, is sinds april met een kleine 11 procent gedaald.

Voor 2020 is het beeld niet veel rooskleuriger. Analisten verwachten dat de economie verder krimpt, omdat de demonstraties maar blijven voortduren en de regio ook de gevolgen van de coronavirusuitbraak in China gaat voelen. De Hongkongse leider Carrie Lam meldde maandag dat tien van de dertien grensovergangen met China tijdelijk gesloten blijven door de uitbraak.