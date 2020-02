Nu steeds meer luchtvaartmaatschappijen de verbindingen tussen China en de rest van de wereld vanwege het coronavirus opschorten, kan het niet anders dan dat het toerisme terugloopt. Dat zal al snel in de papieren lopen, want Chinezen geven vergeleken met bezoekers uit andere landen veel geld uit.

Volgens het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het NBTC gaven Chinese toeristen in Nederland in 2018 zo'n 418 miljoen euro uit.

"Daarmee vallen ze net buiten de top tien", zegt onderzoeker Maarten Bloem van het CBS, terwijl China niet in de top tien van de herkomstlanden van buitenlandse toeristen in Nederland voorkomt.

Dat Chinezen big spenders zijn, blijkt ook uit de bestedingen per persoon per verblijf. Die kwamen voor Chinese bezoekers uit op 1.256 euro, waar dat bij Duitsers bijvoorbeeld 'slechts' 442 euro is.

Chinezen geven dagelijks 328 euro uit en Russen 250 euro

Het CBS zette met het NBTC ook de bestedingen per persoon per dag van buitenlandse toeristen in Nederland op een rij. Daarbij dulden Chinezen alleen Japanners, Canadezen en Amerikanen voor zich. Voor Chinezen kwam het bedrag uit op 328 euro. Ter vergelijking, bij de evenmin zuinige Russen gaat het om 255 euro.

Het NBTC weet nog niet hoeveel Chinese toeristen vorig jaar hebben uitgegeven. Wel is het aantal bezoekers bekend. "In 2019 brachten 315.000 Chinezen een bezoek aan Nederland", aldus een woordvoerder.

SARS-virus was een periode met krimp

Het inkomend toerisme is sinds de eeuwwisseling in vrijwel alle jaren gegroeid. Er waren volgens het trendrapport sindsdien maar drie perioden met "noemenswaardige krimp". Eén daarvan was het jaar 2003, het jaar waarin het SARS-virus woedde.

Normaliter verwerkt luchthaven Schiphol wekelijks ruim honderd passagiersvluchten van en naar China. "Met het wegvallen van de KLM-vluchten valt ongeveer de helft van deze vluchten weg", laat een woordvoerder van Schiphol desgevraagd weten.

Voorlopig vliegen China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Xiamen Airlines en Cathay Pacific nog wel tussen China en Amsterdam. "Afgelopen jaar reisden 1,75 miljoen passagiers van en naar China", weet Schiphol. "Daarvan was circa 55 procent transferpassagier en had 45 procent Nederland als eindbestemming." Het is niet bekend welke nationaliteit deze reizigers hebben.