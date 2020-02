De Ierse prijsvechter Ryanair verwacht op z'n vroegst in september of oktober van dit jaar over Boeing 737 MAX-toestellen te kunnen beschikken, maakt de airline maandag bekend. Als gevolg van de latere levering denkt de maatschappij 'pas' in 2025 of 2026 de mijlpaal van 200 miljoen passagiers te bereiken, één tot twee jaar later dan eerder werd voorspeld.

De Boeing 737 MAX wordt sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond gehouden. Hiertoe werd besloten nadat twee toestellen van dat nieuwe type waren verongelukt.

De crashes werden veroorzaakt door een fout in het softwaresysteem. Boeing moet dit probleem verhelpen en het toestel uitvoerig testen. Het vliegtuig mag pas weer de lucht in als de autoriteiten het hebben goedgekeurd.

Ryanair zou zijn eerste Boeing 737 MAX-toestel eigenlijk in het tweede kwartaal van vorig jaar in de vloot opnemen.

Zuiniger vliegen en sneller uitbreiden

Als gevolg van de veel latere levering kan Ryanair geen vlootvernieuwing doorvoeren. Door nieuwere toestellen op te nemen in de vloot, zou de maatschappij zuiniger kunnen vliegen en sneller kunnen uitbreiden.

Het bedrijf presenteerde maandag de cijfers over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Ryanair behaalde in het laatste kwartaal van het jaar een winst van 88 miljoen euro bij een omzet van 1,9 miljard euro.