ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat de investeringen in fossiele brandstoffen langzaam afbouwen, staat in het maandag gepubliceerde beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen. Onderdeel van het nieuwe beleid is het streven naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050.

ABP stelt zichzelf ten doel om de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille in 2025 met 40 procent te hebben verminderd ten opzichte van 2015.

Om dit doel te bereiken, bouwt het fonds voor het onderwijs en de overheid onder meer beleggingen in kolenmijnen en winning van olie uit teerzand langzaam af.

Zo steekt het pensioenfonds niet langer geld in bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet uit kolenmijnen of meer dan 20 procent uit teerzand halen.

ABP: 'Geleidelijke en stabiele transitie is belangrijk'

Het pensioenfonds stopt dus niet volledig met beleggen in fossiele brandstoffen. ABP schrijft in het beleidsdocument dat dit "nog niet verstandig" is. "We vinden een geleidelijke en stabiele transitie namelijk belangrijk voor het draagvlak binnen de samenleving en binnen bedrijven", aldus ABP.

Tegelijkertijd wil het pensioenfonds in 2025 zo'n 15 miljard euro beleggen in duurzame en betaalbare energie. Het fonds wil daarvoor beleggen in bijvoorbeeld groene obligaties.

Fonds maakt zich geen zorgen over rendementen

ABP zegt zich geen zorgen te maken over toekomstige rendementen. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt juist dat duurzaam beleggen leidt tot betere resultaten", stelt bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

"Toch beleggen we niet gelijk voor 100 procent duurzaam. We opereren voorzichtig. De pensioenen worden voor twee derde betaald uit de rendementen, dus daar moeten we geen grote risico's nemen."