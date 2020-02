De gemeente Amsterdam wil in de komende vijf jaar in totaal tienduizend huurwoningen bouwen voor middeninkomens. De woningen moeten betaalbaar zijn voor onder anderen leraren en zorgverleners, schrijft de gemeente maandag.

De bouw van de huurwoningen moet een grote stap zijn in strijd tegen de woningnood. De gemeente zal maandag een intentieovereenkomst ondertekenen met vastgoedpartijen.

In de intentieverklaring staan afspraken over de bouw van nieuwe woningen voor middeninkomens,

het betaalbaar houden van bestaande woningen en het toewijzen van huurwoningen aan

beroepsgroepen als leraren en zorgverleners. Deze afspraken moeten de bouwproductie stimuleren en

de huurstijgingen beperken.

De huurprijzen van de woningen zullen tussen de 740 en 1.050 euro moeten komen te liggen. Een middeninkomen is een inkomen tussen 39.055 en 61.707 euro per jaar. Onderdeel van de verklaring is ook dat de huurprijzen niet drastisch omhoog zullen gaan. Voor nieuwe middenhuurwoningen kunnen de beleggers voortaan jaarlijks een huurverhoging van inflatie plus 1 procent rekenen.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen) is blij met de afspraken. "We kunnen met z'n allen zorgen dat die woningen gebouwd worden die het hardst nodig zijn en dat bestaande woningen betaalbaar blijven, zodat Amsterdam een gemengde stad kan blijven waar voor iedereen plek is, met een dikke of dunne portemonnee."