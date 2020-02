Chinese aandelenmarkten zijn maandag, na een tiendaagse sluiting, flink onderuitgegaan door de impact die het nieuwe coronavirus op het land achterlaat. De effectenbeurs in Sjanghai opende bijna 9 procentpunten lager, de grootste beursdaling in China sinds 2015, schrijft Bloomberg.

In veel Chinese regio's zijn een aanzienlijk deel van de bedrijven gesloten en diverse landen hebben luchtverkeer met het Aziatische land stilgelegd. Zondag werd bekend dat er opnieuw 57 doden waren gevallen, waardoor het dodental steeg naar 360. Nog eens 17.205 mensen zijn besmet met het virus.

Ook andere toonaangevende beurzen gingen diep in het rood. De Chinese CSI300 verloor ruim 7 procent en de SZSE Component Index in Shenzhen daalde met ruim 9 procent. Bij een daling van 10 procentpunten wordt al het handelsverkeer tijdelijk stilgelegd.

Binnen China neemt de onvrede toe over hoe de overheid de virusuitbraak aanpakt. Veel inwoners vinden dat er sneller en daadkrachtiger ingegrepen had moeten worden zodat de huidige situatie voorkomen was.

Niet alleen China voelt de economische impact die het coronavirus achterlaat. Ook in Australië, Japan en Zuid-Korea toonden beleggers weinig vertrouwen. De Nikkei opende ruim 1 procent lager, in Seoel ging het om 1.5 procent. In Australië kreeg vooral de energiesector een klap, binnen een kwartier ging het om een daling van bijna 4 procent.