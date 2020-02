Werkenden met een flexibel contract voelen zich niet ongezonder dan werkenden met een vast contract. Dat blijkt maandag uit langlopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het statistiekbureau vroeg tussen 2007 en 2017 aan 112.000 mensen hoe gezond zij zich voelden.

Het resultaat van het onderzoek is verrassend, omdat flexibele arbeider gepaard gaat met baanonzekerheid en slechtere secundaire arbeidsvoorwaarden, wat kan leiden tot meer stress en een slechtere gezondheid.

Mensen die deelnamen aan het onderzoek konden hun gezondheidssituatie aan de hand van scores opgeven: slecht, gemiddeld, heel goed, goed en uitstekend. Geen van de vaste en flexibele werknemers noemt hun gezondheid slecht. Wel ligt het percentage vaste werknemers dat zich uitstekend voelt iets boven dat van flexibele werknemers. Voor de rest liggen de uitslagen ongeveer op hetzelfde niveau.

Het CBS concludeert dat de gezondheid van flexwerkers zich ongeveer gelijk ontwikkelt met vaste werknemers. Van de arbeiders ging 53 procent zich na verloop van tijd slechter voelen. Bij vaste werknemers was dat 54 procent.

Werkenden gezonder dan werklozen

Uit het CBS-onderzoek blijkt ook dat Nederlanders met een baan zich gezonder voelden dan werklozen. Negen op de tien Nederlanders met betaald werk beoordelen de eigen gezondheid als goed of uitstekend, tegenover drie kwart van alle werklozen.

Opvallend is dat niet-werkzame personen zich vaker 'uitstekend' voelen, het beste antwoord dat gegeven kon worden. Daar tegenover staat dat die groep meer dan twee keer zo vaak de meest negatieve antwoorden 'slecht' en 'gemiddeld' invulde. Over het algemeen geven niet-werkzame personen hun gezondheid een gemiddelde score van een 3, waar een vijf het hoogste was. Bij betaalde werknemers lag dat cijfer 0,4 punten hoger.

Het CBS schrijft dat mensen die zich gezond voelen, vaker een baan vinden. Zo vonden vier op de tien personen die geen baan hadden maar wél hun gezondheid als uitstekend bestempelen, tijdens het onderzoek alsnog betaald werk. Ondervraagden die zich 'slecht' voelden vonden maar in 7 procent van alle gevallen een betaalde functie.