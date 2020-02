Even een weekendje wat extra geld verdienen door je gehele huis te verhuren via Airbnb. Door een uitspraak van de de Raad van State (RvS) mag dat sinds deze week niet meer zonder vergunning in Amsterdam. Wat betekent dit nou precies? Zes vragen over de nieuwe verhuursituatie in de hoofdstad.

Wat waren de regels in Amsterdam voor de RvS-uitspraak?

In Nederland geldt de Huisvestingswet. Hierin staat dat het verboden is om door de gemeente aangewezen woonruimte "te onttrekken aan de woningvoorraad", hieronder valt dus ook de verhuur van woningen op verhuurplatform Airbnb. Dit verbod geldt niet als je hiervoor een vergunning van de gemeente hebt.

De gemeente Amsterdam maakt echter een uitzondering op deze regel. In de huisvestingsverordening van de gemeente staat dat inwoners de wettelijk verplichte vergunning niet hoeven aan te vragen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, waaronder het van tevoren melden van de verhuur bij de gemeente.

En die regels zijn nu onwettig verklaard?

Ja. De Raad van State oordeelde donderdag dat een gemeente zo'n vrijstelling van de landelijke Huisvestingswet helemaal niet mag geven. Volgens die wet is het verboden om zonder vergunning een woonruimte aan de woningvoorraad te onttrekken, ook al is dat voor een korte periode.

Waarom zet de RvS hier juist nu een streep door?

Een Amsterdamse verhuurder had zich niet aan de regels van de gemeente gehouden: ze had haar woning in 2018 aan een stel Amerikaanse toeristen verhuurd zonder dit te melden. Ze kreeg hiervoor een boete van 6.000 euro.

De verhuurder was het niet eens met de boete en kwam in hoger beroep terecht bij de Raad van State, nadat ze eerder bij de rechtbank ongelijk had gekregen. De RvS-uitspraak betekent voor haar dat ze de boete niet langer hoeft te betalen, omdat de speciale regels van de gemeente nooit in de Amsterdamse huisvestingsverordening opgenomen hadden mogen worden.

Mogen Amsterdammers nu geen woning meer verhuren?

Nee, aangezien de uitzonderingsregel van Amsterdam nietig is verklaard en de gemeente geen vergunningstelsel heeft. "Alle vakantieverhuur in Amsterdam is ineens verboden", zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen) donderdag in gesprek met AT5. Wat woensdag nog mocht, mocht vanaf donderdag niet meer.

Zullen er nu ineens een stuk meer boetes uitgedeeld gaan worden?

Nee, waarschijnlijk niet. Het is namelijk nog maar de vraag in hoeverre de gemeente Amsterdam de nieuwe situatie kan handhaven, waarin alle woningverhuren via Airbnb en sites als Booking.com verboden zijn.

"We gaan wel écht handhaven", zegt Ivens tegen AT5, "maar we blijven ons vooral richten op degene die langer dan dertig dagen verhuurt. Want dat zijn de mensen die de samenhang van de buurt op het spel zetten en die maximaal geld willen verdienen aan hun eigen huis."

Wat gaat de gemeente Amsterdam nu doen?

De gemeente wacht waarschijnlijk op de Wet toeristische verhuur van woonruimte, die mogelijk deze zomer aangenomen wordt. De wet geeft gemeenten verschillende instrumenten om de handhaving mogelijk te maken en duidelijkere regels op te stellen. In de wet zijn onder meer een meld- en registratieplicht opgenomen.

Tot die tijd verkeert de verhuursituatie in Amsterdam in een soort schemergebied, waarin verhuur via Airbnb verboden is, maar alleen extreme gevallen gehandhaafd worden.