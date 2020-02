De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), die zo'n 80 procent van de Nederlandse vuurwerkmarkt controleert, overweegt naar de rechter te stappen vanwege het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Donderdag werd bekendgemaakt dat de komende jaarwisseling het vuurwerk van dit soort verboden is.

BPN zegt te zijn overvallen door het besluit van het kabinet, omdat het verbod eind december nog niet aan de orde was en het donderdag ineens werd gemeld. Hierdoor zitten vuurwerkverkopers nog met vuurwerk opgescheept dat aan het eind van dit jaar niet meer verkocht mag worden.

Volgens de belangenvereniging ligt er nog voor ongeveer tien miljoen euro aan knalvuurwerk en vuurpijlen in loodsen van winkels en importeurs. "Zij worden van de ene op de andere met een probleem opgezadeld", zegt BPN-woordvoerder Marcel Teunissen tegen NU.nl.

Zij worden volgens BPN met een probleem opgezadeld, omdat het vuurwerk niet meer te verkopen is en ook nog afgevoerd en vernietigd moet worden, maar hier geen compensatie tegenover staat. Minister Van Veldhoven (Milieu) zei vrijdag volgens NOS dat ze compensatie "niet logisch vindt". Premier Rutte voegde daaraan toe dat dit onder het zogeheten ondernemersrisico valt.

De belangenvereniging is het daar niet mee eens. "Wij staan open voor verandering, maar nu wordt er van de ene op de andere dag gezegd 'je hebt een probleem', terwijl winkels in Nederland al jaren moeite doen om aan allerlei voorschriften te doen", zegt Teunissen. De woordvoerder verwijst naar het verbod op zogeheten F3-vuurwerk, zoals Chinese rollen, als voorbeeld van hoe het wel moet. "Toen hebben we nog uitverkoopruimte gekregen."

Mochten het kabinet en de vuurwerkbranche geen gezamenlijke oplossing kunnen vinden om de schade voor de vuurwerkbranche te verminderen, stapt BPN naar de rechter.