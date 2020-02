Het moederbedrijf van Jacobs Douwe Egberts (JDE) heeft twee zakenbanken in de arm genomen voor hulp en advies met betrekking tot de beursplannen met zijn koffieactiviteiten, schrijft persbureau Bloomberg vrijdag.

Moederbedrijf JAB zou een samenwerking met BNP Paribas en JPMorgan Chase zijn aangegaan en mikken op een beursgang in de eerste helft van dit jaar. Geen van de bedrijven wilde reageren tegenover het persbureau.

JAB gaat Jacobs Douwe Egberts Group, de op een na grootste koffieproducent ter wereld, voor de beursgang fuseren met Peet's Coffee, een Amerikaanse koffiemerk. Met de beursgang hopen de partijen 3 miljard euro op te halen. Daarmee zou het de grootste Europese beursgang zijn sinds die van Knorr-Bremse in oktober 2018.

Het zal niet de eerste keer zijn dat Douwe Egberts op de beurs te vinden is: in 2012 ging het Nederlandse thee- en koffiebedrijf al naar de beurs toen het in handen was van het Amerikaanse Sarah Lee.