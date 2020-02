Gemeenten en belastingsamenwerkingen waren in 2019 een recordbedrag kwijt aan inwoners die de WOZ-waarde stijging van hun woning aanvochten via daarvoor opgerichte bedrijven, blijkt zaterdag uit onderzoek van RTL Nieuws. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) schat dat de kosten aan terugbetaalde proceskosten oplopen tot boven de tien miljoen euro. De gemeenten waarschuwen dat de oplopende kosten doorgerekend zullen worden in lokale belastingen.

De WOZ-waarde is voor eigenaren van woningen van belang, omdat aan de hand daarvan de hoogte van lokale belastingen wordt bepaald. Inwoners kunnen gratis bezwaar maken bij de gemeente of belastingsamenwerkingen wanneer ze de WOZ-waarde stijging van een woning buitenproportioneel vinden. Alleen wanneer een inwoner naar de rechter stapt, zijn daar kosten aan verbonden: 45 euro aan griffiekosten.

Om die stap te vergemakkelijken zijn er speciale bedrijven opgericht, die onder het mom van no cure, no pay (geen oplossing, geen betaling, red.) namens inwoners naar de rechter stappen. Als zij een rechtszaak winnen, moeten gemeenten deze bedrijven proceskosten betalen die wel kunnen oplopen tot 1.500 euro. De inwoner zelf haalt er een klein belastingvoordeel uit.

Gemeenten zijn niet blij met deze bedrijven, omdat de proceskosten aardig kunnen oplopen. "Het aantal uren werk van deze bedrijven staat niet in verhouding tot de vergoeding", laat de gemeente Almere in een reactie weten aan RTL Nieuws. De lokale overheden waarschuwen dat de proceskosten zullen woorden doorberekend in de belastingen.

De totale kosten voor belastingsamenwerkingen liepen op tot ongeveer 5,7 miljoen euro, schrijft RTL Nieuws op basis van een inventarisatie. VNG schat dat het totaalbedrag zelfs tot boven de 10 miljoen euro uitkomt.