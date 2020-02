Apple heeft alle officiële Apple Stores op het Chinese vasteland gesloten vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus 2019-nCoV, meldt persbureau Reuters. De winkels blijven tot 9 februari dicht.

Eerder deze week liet Apple weten één Apple Store in China te sluiten en voor de andere winkels kortere openingstijden in te stellen, schrijft The Verge. Het bedrijf wilde in gesprek met Reuters niet verder ingaan op de beslissing om alle winkels te sluiten.

Meerdere techbedrijven namen afgelopen week maatregelen omtrent het coronavirus. Zo besloot Facebook dinsdag dat medewerkers niet meer naar China mogen reizen.

Ook LG liet aan Reuters weten een volledig reisverbod naar China te hebben ingesteld: werknemers die in China op zakenreis zijn, worden geadviseerd zo snel mogelijk terug te keren naar huis.

