De waarde van de export vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk bedroeg in het afgelopen jaar 40 miljard euro. Dat is 0,5 procent minder dan in 2018. Het was voor het derde jaar op rij dat de uitvoerwaarde naar het VK achterbleef bij de ontwikkeling van de totale Nederlandse goederenexport. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag. Het gaat om voorlopige cijfers.

De Britten hebben niet ineens genoeg van Nederlandse producten. "De export van in Nederland geproduceerde goederen naar het VK nam in 2019 toe met 0,9 procent tot 20,5 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder."

De daling op het totaal werd veroorzaakt door de wederuitvoer, spullen die via Nederland naar het eiland gingen; de waarde daarvan daalde met 2 procent. Tussen 2015, het jaar voor het referendum over de Brexit, tot vorig jaar nam de exportwaarde vanuit Nederland naar het VK met 9,4 procent toe. "De totale waarde van de Nederlandse goederenexport groeide in dezelfde periode met 23 procent", aldus het CBS.

In 2015 ging 8,7 procent van alle Nederlandse export nog het Kanaal over. Vorig jaar is dat percentage gedaald tot 7,7 procent van het totaal.