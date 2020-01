De Britse regering wil direct na de Brexit aan de slag met onderhandelingen voor een handelsakkoord met de Europese Unie en andere landen. De Britten hopen op vrijhandelsakkoorden, waarbij de handel zo min mogelijk wordt belemmerd.

Als de Britten in de nacht van vrijdag op zaterdag de EU verlaten, nemen ze vooralsnog alleen afscheid van de 'politieke' Unie. Voor de handel geldt een overgangsfase en er moeten nog afspraken worden gemaakt tussen het VK en de EU voor de periode daarna.

"De regering heeft de toekomstige handelsagenda besproken, onderdeel daarvan is te komen tot een Free Trade Agreement (FTA) met de EU, zoals Canada dat al heeft", aldus een verklaring van de Britse regering vrijdag aan het eind van de dag.

"Vanaf morgen (zaterdag, red.) is het VK ook vrij om onderhandelingen te beginnen met andere landen in de wereld - met het doel om 80 procent van al onze handel binnen drie jaar te hebben afgedekt met FTA's." Bij vrijhandelsakkoorden worden hordes, zoals heffingen of quota, om handel te drijven tussen verschillende landen zoveel mogelijk weggenomen.