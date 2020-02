Minder dan de helft van de postbezorgers van postbedrijf Sandd gaat mee naar PostNL, zo werd donderdag bekend. De bedrijven gaan per 1 februari samen verder, maar daar zijn niet alle Sandd-medewerkers over te spreken. Slechts een kwart van de bijna dertienduizend medewerkers die een baan aangeboden hebben gekregen bij PostNL, accepteerde deze. Waar ligt dit aan? Op NUjij, het discussieplatform van NU.nl, reageerden meerdere mensen die werkzaam waren voor Sandd.

'Op zaterdag werken zie ik niet zitten'

Joop Kranen en zijn partner waren beiden werkzaam voor Sandd en gingen niet mee naar PostNL. "Na tien jaar gewerkt te hebben, liep mijn contract af op 2 januari. Toen heb ik een nieuw contract aangeboden gekregen voor zes maanden bij PostNL, maar dat heb ik geweigerd."

De reden is dat Kranen ook op zaterdagen zou moeten werken. "Dat zie ik niet zitten. Ik mocht zelf dagen opgeven aan PostNL waarop ik wil werken, maar daar wijken ze vanaf. Bovendien zijn de uren waarbinnen je mag bezorgen minder flexibel."

Een woordvoerder van PostNL laat weten dat het bedrijf zoveel mogelijk rekening heeft gehouden met de wensen van de bezorgers. "Soms is het onontkoombaar dat bezorgers ook aan de slag moeten op dagen die niet hun voorkeur hebben. Daar waar mensen echt in de problemen komen, zijn we altijd bereid om nogmaals te kijken."

Te lage vergoeding

Ook meent Kranen dat Sandd een lagere vergoeding heeft uitbetaald dan werd beloofd. "De hoogte van de vergoeding werd bepaald op basis van het aantal uren dat je in een specifieke periode hebt gewerkt. Daardoor gingen collega's meer werken in die periode. Door dit te berekenen over een andere periode, kregen we 900 euro te weinig."

Na veel pijn en moeite heeft Joop dit bedrag alsnog ontvangen. "Of anderen ook het geld hebben gekregen waar ze recht op hebben, weet ik niet."

PostNL bevestigt dat de periode inderdaad was verschoven, maar dat dit geen verschil zou moeten maken voor de meesten. "Medewerkers die aan de bel trekken en bij wie het veel scheelt, komen we achteraf alsnog tegoed."

Franchisepersoneel valt tussen wal en schip

Vrijdag bracht Marloes* na jaren van dienst voor het laatst de post in haar vaste wijk. Hoewel het haar vrijstaat om te solliciteren bij PostNL, kreeg ze geen aanbod en ook geen vergoeding. "Ik was in dienst bij Herling Strijdhorst, een franchise die voor Sandd de post distribueert. Eind 2019 kreeg ik per post te horen dat het werk definitief zou ophouden. Van Sandd heb ik verder nooit iets vernomen."

*Marloes is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

'Bij PostNL ga ik erop vooruit'

Toch klinkt er ook positief geluid van oud-medewerkers van Sandd. Zo is Ellen Vaags wel meegegaan naar PostNL en is ze van mening dat ze goed is geïnformeerd en behandeld. Ook ziet ze positieve gevolgen. "Sandd hanteerde normuren. Dit houdt in dat je uitbetaald krijgt voor een x aantal uur per wijk; ook al was daar in de praktijk meer tijd voor nodig. PostNL betaalt de daadwerkelijk gewerkte uren uit. In dat opzicht ga ik erop vooruit."