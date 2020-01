De Europese vliegtuigbouwer Airbus betaalt 3,6 miljard euro om beschuldigingen van corruptie af te kopen. Zowel de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk hadden onderzoeken ingesteld naar de handel en wandel van Airbus.

De Franse anticorruptieautoriteit maakte vrijdag bekend dat Airbus alle beschuldigingen heeft afgekocht en heeft ingestemd met beperkt toezicht of ze zich aan de regels houden, voor een periode van drie jaar.

Airbus zal als bedrijf nu niet meer vervolgd worden, maar het is nog niet duidelijk of dit ook geldt voor de personen binnen de onderneming die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan de corruptiepraktijken.

Het onderzoek spitste zich in Frankrijk en het VK toe op omkoping bij de verkoop van commerciële vliegtuigen, in de VS ging het om de militaire tak van Airbus waarbij zaken niet volgens het boekje zijn gegaan.