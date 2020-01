Twee op de drie webwinkels houden zich niet aan de regels die gelden binnen de Europese Unie op het gebied van consumentenrechten. Die conclusie publiceerde de Europese Commissie (EC) vrijdag, na onderzoek van toezichthouders in de verschillende lidstaten bij bijna vijfhonderd webwinkels.

De online winkels overtreden bijvoorbeeld de regels met betrekking tot het informeren van de klanten over het recht om een aankoop binnen veertien dagen ongedaan te maken. Ook werd in veel gevallen de uiteindelijke prijs niet meteen getoond, bijvoorbeeld omdat er later nog verzendkosten bij komen.

Verder ontbrak het aan juiste informatie over garantietermijnen of tot wie consumenten zich kunnen richten in het geval van een geschil. Namens Nederland werkte de Autoriteit Consument & Markt (ACM) mee aan het onderzoek. Deze merkt op dat veel webwinkels ook nog discrimineren op nationaliteit en verblijfplaats.

Overal onder dezelfde voorwaarden

"Zo kwam de ACM regelmatig tegen dat consumenten geen aankoop konden doen bij een webwinkel in een ander land binnen de EU, als zij hun aankoop in dat land lieten bezorgen of wilden ophalen, maar een factuuradres opgaven in Nederland."

Een webwinkel is niet verplicht om overal te leveren, maar als geleverd wordt, moet dat volgens de Europese regels wel in alle landen onder dezelfde voorwaarden.