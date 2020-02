Postbezorger Sandd houdt deze zaterdag na twintig jaar op te bestaan. PostNL neemt het bedrijf over en de postbezorgers ruilen hun blauwe jassen in voor het kenmerkende oranje van PostNL.

Deze week kwamen de eerste ladingen post van Sandd aan bij PostNL. Voor PostNL is het geen probleem om deze volumes mee te nemen. Het concern kampt al langer met teruglopende postvolumes doordat het volume elk jaar met 5 tot 10 procent afneemt. De overtollige capaciteit die is ontstaan, wordt nu gebruikt voor de poststukken die eerder door Sandd werden verwerkt.

Voor PostNL is dan ook duidelijk dat de overname broodnodig was. Beide bedrijven zouden het moeilijk hebben gehad in de krimpende postmarkt. Door de fusie verliezen 9.500 medewerkers van Sandd hun baan, maar volgens PostNL zou het baanverlies groter zijn geweest als de bedrijven niet waren samengegaan.

Met het verdwijnen van Sandd wordt PostNL weer monopolist. Sandd werd in 1999 vlak voor de liberalisering van de postmarkt opgericht door ondernemers en ontwikkelde zich tot een succesvolle concurrent.

4.300 medewerkers mee naar PostNL

Ongeveer 4.300 medewerkers van Sandd gaan mee naar PostNL. Van de elfduizend postbezorgers van Sandd gaan uiteindelijk vierduizend bezorgers voor PostNL werken. Verder komen driehonderd tot vierhonderd medewerkers van andere Sandd-afdelingen over naar PostNL. PostNL heeft in totaal al zestienduizend postbezorgers.

Ook behoudt PostNL de samenwerking met 25 sociale werkplaatsen. Hierdoor blijven de vijfhonderd banen bij deze werkplaatsen behouden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tegelijk heeft PostNL nog zo'n duizend vacatures voor onder meer postbezorgers openstaan. Het bedrijf houdt de deur dan ook op een kier voor de voormalige Sandd-postbezorgers die de overstap niet hebben gemaakt. Zij kunnen met voorrang solliciteren.

Mogelijke opstartproblemen in eerste weken

Voor de consument zou er niks moeten veranderen. Wel wordt al een voorschot genomen op mogelijk opstartproblemen in de komende weken. "De samenvoeging is een ingewikkelde logistieke operatie waaraan hard is gewerkt", zei Resi Becker, directeur bij het postbedrijf van PostNL eerder. PostNL zegt de eerste weken tijd nodig te hebben om het gecombineerde volume optimaal te spreiden over de vijf bezorgdagen.

Na de medewerkers die hun baan zijn verloren, zullen de zakelijke klanten van Sandd de verandering waarschijnlijk het meest voelen. Zo'n vierduizend klanten van Sandd gaan over naar PostNL, hoewel een deel ook al bij het laatste bedrijf zat. De bestaande contracten met die klanten zullen worden gerespecteerd, vertelt Becker. Maar als de contracten aflopen, dan worden nieuwe onderhandelingen gestart.

Of deze klanten hogere prijzen gaan betalen, kan PostNL niet zeggen. Het bedrijf zegt intensief contact te hebben met klanten en in te zetten op "gematigde" prijsstijgingen. Mededingingsautoriteit ACM zei in september vorig jaar dat de prijzen voor deze zakelijke klanten, zoals banken, ziekenhuizen en overheidsorganisaties, naar verwachting met 30 tot 40 procent zullen stijgen.