De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar agressieve werving door energieleveranciers, zo maakt de waakhond bekend in de ACM Agenda 2020-2021.

De ACM maakt zich zorgen over misleidende verkooptrucs van energieleveranciers. Het afgelopen jaar heeft de autoriteit veel klachten over intermediairs ontvangen.

Energieleveranciers zetten deze bedrijven in om mensen online, telefonisch of aan de deur te benaderen om over te stappen naar een andere leverancier. Er zouden zelfs babbeltrucs worden gebruikt.

De ACM doet al langer onderzoek naar energieleveranciers. Afgelopen december viel de autoriteit nog binnen bij het kantoor van Vattenfall in Weesp. Er waren aanwijzingen dat er sprake was van malafide verkooppraktijken.

Neprankings en neplikes

De ACM gaat ook een groot deel van het onderzoek richten op misbruik bij online verkoop, zoals neprankings en neplikes. Hieronder valt ook het gebruik van zelflerende algoritmes. Met behulp van deze algoritmes zouden supracompetitieve prijzen kunnen worden bereikt.

Een supracompetitieve prijs is de prijs boven wat kan worden volgehouden in een concurrerende markt. Op deze manier wordt concurrentie uit de markt gedreven.

De ACM laat weten extra uitleg te geven over de regels en waar nodig handhavend op te treden.