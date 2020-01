Amazon heeft ondanks eerdere marktvoorspellingen het afgelopen kwartaal een fors hogere winst geboekt. Het aandeel steeg nabeurs met 13,5 procent. Onder de streep 3,27 miljard dollar (3 miljard euro) over, een stijging van 8 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Zowel Amazon als marktanalisten hadden zich van tevoren schrap gezet voor een lagere bedrijfs- en nettowinst.

De webwinkel investeerde het afgelopen jaar fors om de miljoenen klanten die van de leverdienst Prime gebruikmaken sneller te kunnen bedienen. Het bedrijf nam daarvoor meer personeel aan en verhoogde de leveringskosten met bijna de helft.

Amazon-topman Jeff Bezos zegt in een statement dat klanten blijven terugkomen om te profiteren van snelle levering. Hij onderbouwt dat ook met cijfers: in twee jaar tijd is het aantal Prime-leden met 50 procent gestegen.