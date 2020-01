De Franse en Italiaanse economieën zijn in het vierde kwartaal onverwacht gekrompen. In Frankrijk werd een krimp van 0,1 procent gemeld en de Italiaanse economie bleek 0,3 procent kleiner te zijn geworden op kwartaalbasis.

Dit melden de statistiekbureaus van beide landen vrijdag.

Voor Italië, de derde economie van de eurozone, gaat het om de grootste krimp sinds 2013. Economen hadden gerekend op stagnatie. Voor Frankrijk, de op een na grootste economie van de eurozone, werd een lichte groei verwacht.

De Italiaanse economie leed vooral onder afnemende activiteiten in de landbouw, visserij en de industrie. De dienstensector stagneerde in het vierde kwartaal. In Italië hadden de consumentenbestedingen een negatieve bijdrage en de export juist een positieve bijdrage.

Lagere export in Frankrijk

In Frankrijk viel vooral de export lager uit dan verwacht. Daarnaast groeiden de consumentenuitgaven en bedrijfsinvesteringen minder dan voorzien.

De economie leed onder meer onder stakingen en protesten tegen de pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. Minister van Financiën Bruno Le Maire wijt de economische krimp onder meer aan verstoringen bij havens, het spoornetwerk en de brandstofopslag.

Hij benadrukt dat de consumptie en bedrijfsinvesteringen robuust blijven. "De tijdelijke vertraging trekt de fundamenten van de Franse groei niet in twijfel", aldus Le Maire.

De economie van de gehele eurozone is volgens een eerste schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat met 0,1 procent gegroeid in het laatste kwartaal. In het derde kwartaal kwam de groei nog uit op 0,3 procent