Unilever, met merken als Lipton en Pukka wereldmarktleider in thee, bekijkt of en hoe het verder gaat met de thee. Unilever is vooral groot in zwarte thee, consumenten drinken steeds meer groene-, vruchten- en kruidenthee.

Bij de presentatie van de jaarcijfers donderdag maakte het Brits-Nederlandse concern bekend dat de theedivisie onder de loep wordt genomen. "Mogelijk worden de merken verkocht, maar een samenwerking kan ook", zegt een woordvoerder desgevraagd.

Het afgelopen jaar verkocht Unilever minder thee. "Door de bescheiden vraag naar zwarte thee in de ontwikkelde markten", meldde het bedrijf in een toelichting op de jaarcijfers. Unilever kocht Lipton in 1972 en het kruidentheemerk Pukka in 2017.

Ondanks de uitbreiding in de richting van andere theesoorten dan de traditionele zwarte thee, blijft dit de ruggengraat van de theetak. "Je kunt niet zomaar de productie van zwarte thee sterk terugbrengen ten gunste van andere soorten", verduidelijkt de woordvoerder.

Of Lipton eenzelfde lot wacht als bijvoorbeeld Iglo, Chicken Tonight en Becel, merken die Unilever eerder de deur uitdeed, moet medio dit jaar bekend worden.