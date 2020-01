Een meerderheid van de aandeelhouders van Eneco is akkoord met de verkoop van het energiebedrijf aan Mitsubishi en Chubu. Nadat de gemeente Rotterdam ook groen licht heeft gegeven, is meer dan 75 procent van het aandelenkapitaal toegezegd. Dit is de grens om de verkoop door te laten gaan.

De gemeente Rotterdam heeft een belang van 31,69 procent en is daarmee de grootste aandeelhouder in het concern. Eerder werd al 46,01 procent van het aandelenkapitaal toegezegd.

De andere twee grote aandeelhouders, Den Haag en Dordrecht, met belangen van respectievelijk 16,55 procent en 9,05 procent, hebben al groen licht gegeven voor de verkoop. Verder zijn twintig andere gemeenteraden met kleinere belangen akkoord gegaan. Eneco is eigendom van in totaal 44 gemeenten.

Eind vorig jaar maakte Eneco bekend dat het concern verkocht zal worden aan het Japanse Mitsubishi en Chubu voor in totaal 4,1 miljard euro, een hogere prijs dan verwacht.

De verkoop aan Mitsubishi zou niet alleen een financiële meevaller zijn voor de aandeelhouders, maar het zou ook het beste bod zijn voor de overige belanghebbenden zoals de medewerkers. Eneco blijft als zelfstandig onderdeel werken. Het merk, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven intact.