Minder dan de helft van de postbezorgers van postbedrijf Sandd gaat mee naar PostNL, meldt PostNL donderdag in een persbericht. De bedrijven gaan per 1 februari samen verder. Slechts vierduizend van de in totaal elfduizend Sandd-medewerkers die door PostNL een baan aangeboden hebben gekregen, hebben die geaccepteerd.

Van de elfduizend Sandd-medewerkers liet 40 procent (4.440 postbezorgers) direct weten niet mee te willen naar PostNL. Dat heeft volgens het postbedrijf te maken met "de goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de sociale regeling die Sandd aanbiedt".

Eerder zei de Bond van Post Personeel (BPP) tegen de NOS dat het aanbod van PostNL voor veel Sandd-medewerkers niet haalbaar is. Zo bezorgden de werknemers van Sandd vooral op dinsdag en vrijdag, maar zou PostNL willen dat de bezorgers ook op andere dagen werken. Vooral de zaterdag zou een probleem vormen.

Ook werkt PostNL anders. Daardoor zouden de bezorgers veel minder vrijheid hebben en willen ze daarom niet bij PostNL aan de slag.

In totaal heeft PostNL zesduizend Sandd-postbezorgers een arbeidsovereenkomst aangeboden. Vierduizend bezorgers hebben de overeenkomst meteen getekend. Mogelijk loopt het aantal postbezorgers dat de overstap maakt dus nog op.

PostNL meldt dat Sandd-medewerkers ook na 1 februari met voorrang kunnen solliciteren bij PostNL.