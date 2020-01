Het Japanse Suntory heeft een 55 jaar oude whisky op de markt gebracht. De slechts honderd flessen worden via een loting verkocht. Per fles moet 3 miljoen yen worden neergeteld, wat omgerekend neerkomt op zo'n 25.000 euro.

Suntory probeert met deze exclusieve drank het bedrijfsimago op te poetsen.

De vraag naar oude whisky's is in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen, waardoor veel makers van grote merken hun voorraad behoorlijk hebben zien afnemen. Ook Suntory heeft dit gemerkt. Om de drank toch te kunnen blijven verkopen, zijn veel aanbieders overgestapt op de verkoop van whiskyblends zonder leeftijdsaanduiding.

Het Japanse merk is bijvoorbeeld ook door de voorraad van de populaire zeventien jaar oude whisky Hibiki heen. De laatste fles van deze soort - die in de film Lost in Translation (2003) te zien was - ging in 2018 over de toonbank.

De 55 jaar oude flessen worden vanaf 30 juni verkocht. Dan start de loting onder geïnteresseerden.