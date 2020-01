The Guardian accepteert niet langer advertenties van fossiele bedrijven. Het Britse medium is naar eigen zeggen de eerste nieuwsorganisatie die een dergelijke stap zet om "het grootste probleem van onze tijd" aan te pakken.

De nieuwssite legt uit dat de maatregel een logisch vervolg op eerdere stappen is. The Guardian probeert al langer de eigen ecologische voetafdruk te verkleinen en kondigde eerder aan meer te gaan schrijven over de klimaatcrisis.

"Onze beslissing is gebaseerd op de decennialange inspanningen van velen in de branche om zinvolle klimaatmaatregelen van regeringen over de hele wereld tegen te houden", aldus waarnemend CEO Anna Bateson en salesdirecteur Hamish Nicklin.

The Guardian geeft met de stap ook gehoor aan de kritiek van milieubewegingen. Deze organisaties stellen dat olie- en gasbedrijven dure reclamecampagnes inzetten voor greenwashing. "Ze lichten relatief kleine investeringen in groene energie uit, terwijl ze nog steeds het grootste aandeel van de winst uit de winning van fossiele brandstoffen halen."