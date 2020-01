Shell heeft in het vierde kwartaal een winst van 3,06 miljard dollar (2,78 miljard euro) behaald, bijna de helft van de winst in dezelfde periode in 2018. Vooral de lagere olie- en gasprijzen zijn hiervan de oorzaak.

Over het hele jaar boekte het bedrijf ruim 16,9 miljard dollar winst, flink minder dan de jaarwinst over 2018 (21,9 miljard dollar).

CEO Ben van Beurden zegt in een persfilmpje dat hij desondanks tevreden is over de behaalde resultaten. Hij benadrukt nogmaals het plan om voor 25 miljard dollar aan aandelen terug te kopen.

Hoe snel dit gaat gebeuren, hangt wel af van de wereldwijde ontwikkelingen en de snelheid waarmee schulden kunnen worden afgelost.