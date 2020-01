De onderwijsstaking van de komende twee dagen zorgt voor een topdrukte bij vakantieparken, blijkt woensdag uit een rondgang van NU.nl. Vakantieparken Roompot, Center Parcs en Landal Greenparks zeggen een flinke toename van het aantal boekingen te hebben gezien door de staking.

Donderdag en vrijdag gaan ruim vierduizend scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs dicht omdat ze meer investeringen willen zien vanuit de regering. Hiermee moet zowel de werkdruk als het lerarentekort worden aangepakt. De gesloten scholen betekenen voor ouders dat hun kinderen twee dagen thuiszitten en dus kiezen ze er onder meer voor om af te reizen naar een vakantiepark.

Door de onderwijsstaking ziet Center Parks dat er deze week 20 tot 25 procent meer accommodaties geboekt zijn dan in een normaal weekend in januari. Dat het door de onderwijsstaking komt, blijkt volgens Center Parcs-woordvoerder Marthijn Tabak voornamelijk uit het feit dat veel mensen op woensdag en donderdag aankomen, in plaats van vrijdag. "We zagen vandaag na schooltijd op De Eemhof al een flinke stijging in het aantal aankomsten", aldus Tabak.

De woordvoerder van het vakantiepark, dat negen parken telt in Nederland met in totaal ongeveer 6.500 accommodaties, zegt dat door de toename van het aantal boekingen ongeveer 90 procent van de accommodaties vol zit.

Roompot: Bezoekers komen vroeger en uit het hele land

Ook Roompot profiteert van de staking in het onderwijs. Woordvoerder Baptiste van Outryve laat in een reactie weten dat de Roompot-parken 10 tot 20 procent voller zitten dan in een normaal weekend in januari.

Van Outryve wijst naar de aankomsttijden als teken dat de boost door de onderwijsstaking komt. "Wij vragen altijd hoe laat mensen denken aan te komen. Opvallend is dat gasten aangeven er al rond 15.00 uur te zijn. Normaliter is dat 17.00 uur." De vroegere aankomsttijd duidt er volgens de woordvoerder op dat mensen flexibeler zijn in hun vertrektijd. Daarnaast komen de boekingen vanuit heel Nederland, iets wat volgens Van Outryve ook wijst op de onderwijsstaking.

Ook Roompot profiteert van de staking in het onderwijs. (Foto: Roompot)

Landal Greenparks ziet aantal boekingen verdubbelen

Naast Roompot en Center Parcs ziet ook vakantiepark Landal Greenparks de populariteit toenemen tijdens de onderwijsstaking. In een persbericht schrijft het vakantiepark dat het aantal boekingen voor een lang weekend ten opzichte van vorig jaar verdubbeld is.

Het vakantiepark schrijft dat met name de vraag naar Nederlandse bestemmingen groot is. 94 procent van de boekingen betreft een Nederlands park van Landal. Onder de Nederlandse parken van Landal Greenparks zijn vooral De Veluwe, Drenthe en kustparken populair.