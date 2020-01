De BBC kondigt nieuwe plannen aan waardoor 450 journalisten op straat komen te staan. Dit meldt de BBC zelf in een persbericht.

De ontslagronde is ook onderdeel van een bezuiniging die de BBC aan het doorvoeren is. In totaal wil de zender 80 miljoen pond bezuinigen.

BBC News heeft al eerder een bezuiningsronde doorgemaakt en met de afslanking van het personeelsbestand zou de 80 miljoen in 2022 behaald moeten zijn.

Eén van de nieuwe plannen is om nieuws centraler te vergaren. De individuele teams die elk op een apart programma of onderzoek gefocust zijn, zullen worden samengevoegd. Hierdoor wordt een groot aantal banen geschrapt.

Hoofdredacteur Fran Unsworth geeft in het persbericht aan dat de plannen nodig zijn om relevant te blijven. Publiek consumeert nieuws nu op een andere manier stelt ze, en de BBC wil daarin niet achterblijven.

De vakbond, National Union of Journalists, is inmiddels ingeschakeld en gaat met het management van de BBC in gesprek.