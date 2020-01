Vorig jaar zijn in Nederland 8,1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. Dat is bijna het dubbele van de 4,6 miljoen panelen die er in 2018 bij kwamen, concludeert onderzoeksbureau Dutch New Energy Research dinsdag in het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport.

Het gaat daarmee om een record. Tot nu toe loopt het aantal nieuwe zonnepanelen jaarlijks op. In 2017 ging het nog om 3,1 miljoen systemen.

In 2019 werd tot en met november voor 2,6 miljard euro aan panelen ingevoerd, blijkt uit gegevens van de Douane. Dat bedrag is 33 procent hoger dan in 2018, toen er voor 1,95 miljard euro aan panelen langs de douane ging.

De zakelijke sector is in de afgelopen jaren een steeds groter aandeel van de nieuw geïnstalleerde zonnestroomsystemen voor zijn rekening gaan nemen. In 2017 liepen huishoudens nog voorop met 51 procent van de markt, maar dat is in 2018 en 2019 verder teruggelopen naar respectievelijk 38 en 27 procent. De bedrijven waren afgelopen jaar dus goed voor bijna driekwart van de nieuwe systemen.

Doordat de zonnestroomsector groeit, neemt ook de werkgelegenheid in deze sector toe. In Nederland is de hoeveelheid voltijdsbanen tussen 2010 en 2017 meer dan verviervoudigd. Het ging om een groei van 2.000 naar 8.140 fte. Het onderzoeksbureau schat dat de werkgelegenheid in 2019 is toegenomen naar vijftienduizend fte.